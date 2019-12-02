"Это лишь мечты": Разумков ответил спикеру Госдумы, пригрозившему Украине потерей областей

02 декабря 2019 г. 12:20
Источник: Украинская правда
1 просмотр

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на заявление спикера российской Госдумы Вячеслава Володина о выходе областей из состава Украины, подчеркнув, что в Украине нет "малых народов", а власть работает над объединением общества.

Комментируя на заседании согласительного совета парламента 2 декабря заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности потери Украиной нескольких областей из-за "национализма и притеснения малых народов", Разумков отметил, что оно не может остаться без реакции Верховной Рады.

По словам спикера, некоторые могут "мечтать" о развале Украины, но парламент и другие органы власти будут прилагать максимум усилий для консолидации украинского общества.

«Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, утрачиваться еще какие-то территории, то это лишь мечты», - сказал спикер ВР, добавив:

«Мы как государство, как Верховная Рада будем прилагать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.