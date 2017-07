"Это мой голос!": Трамп отреагировал на призывы прекратить писать в Twitter

Американский президент Дональд Трамп, несмотря на призывы прекратить свою деятельность в социальных сетях, продолжит публиковать записи в Twitter. Об этом он сказал во время общения с журналистом The New York Times Magazine Марком Лейбовичем. "Это мой голос!", – пояснил Трамп. Журналист, в свою очередь, отметил, что порой он находит твиты президента "более содержательными, чем брифинги Белого дома". 13 июня член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли зарегистрировал проект закона, который предусматривает хранение постов Трампа в социальных сетях в Национальном архиве. 17 июня команда сатирического шоу The Daily Show открыла в Нью-Йорке библиотеку твитов президента США. Позже на президента США обрушился шквал критики после того, как он в своем Twitter обозвал Мику Бжезински и Джо Скарборо, являющихся ведущими популярной новостной программы MSNBC. Первую президент, в частности, назвал "сумасшедшей", а второго – "психопатом". Читайте такжеТрамп-младший выложил переписку, согласно которой россияне предлагали компромат на Клинтон Американская газета New York Post опубликовала статью, вышедшую под заголовком "О "твитах" Трампа". Ее текст состоит из трех слов и гласит: "Остановись. Просто остановись".

