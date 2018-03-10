Еврокомиссия согласовала передачу Украине помощи в 1 млрд евро

Еврокомиссия в пятницу, 9 марта, приняла предложение о новой программе макроэкономической помощи Украине на сумму до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Ранее украинские власти обратились с соответствующей просьбой к ЕС, передает Немецкая волна.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Еврокомиссии, новая программа направлена на "прогресс, достигнутый при поддержке экономической стабилизации и структурных реформ" в рамках трех предыдущих этапов действия программы макроэкономической помощи.

До сих пор ЕС обещал Украине 12,8 млрд евро на поддержку реформ, в том числе 2,8 млрд евро через три программы макроэкономической помощи, начиная с 2014 года.

В документе Еврокомиссия признает "значительные усилия" по реформированию, предпринятые украинскими властями в последние годы, в том числе в таких важных секторах, как энергетика, государственное управление, системы социальной защиты, управление государственными финансами и судебная система. Со времени истечения предыдущей программы в январе 2018 года, в стране "продолжалась работа по реформам", в том числе по некоторым из четырех мер, которые остались нерешенными, что не позволило выплатить окончательный транш этой программы, отмечается в сообщении ЕК.