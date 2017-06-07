Европейские пограничники будут работать в украинских пунктах пропуска в первые дни безвиза

07 июня 2017 г. 16:19
Источник: Левый берег
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Эксперты Европейского агентства по приграничной и береговой охране (FRONTEX) в период с 10 по 22 июня будут работать в украинских пунктах пропуска, чтобы уменьшить количество отказов при пересечении границы со странами-членами ЕС.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Иностранные эксперты будут предоставлять исчерпывающую консультативную помощь как пограничникам, так и украинцам для принятия всех необходимых мер, чтобы уменьшить возможные отказы гражданам Украины при пересечении границы со странами-членами ЕС", - сказано в сообщении.

Эксперты из Чехии, Франции, Польши, Нидерландов, Эстонии, Словакии, Италии, Словении и Литвы будут присутствовать в пунктах пропуска как авиационного сообщения - "Борисполь", "Жуляны", "Одесса", "Львов", так и в автомобильных пунктах пропуска "Тиса", "Лужанка", "Ужгород", "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Порубное".

Безвизовый режим Украины с Евросоюзом вступит в силу в ночь на 11 июня 2017 года.

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