Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси

Европейский Союз не может признать результаты выборов в Беларуси и призывает к диалогу все стороны в стране. Об этом заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита ЕС по поводу ситуации в Беларуси.

«Мы не можем признать результаты этих выборов», - заявила Меркель.

По ее словам, у лидеров ЕС «нет сомнений» касательно многочисленных нарушений во время подготовки и проведения выборов. ЕС это четко осуждает и требует от «режима или правительства» Беларуси прекратить насилие и обеспечить право на мирные демонстрации. Также ЕС требует начала национального инклюзивного диалога с участием всех сторон в Беларуси и без вмешательства извне.

«Для нас совершенно ясно, что Беларусь должна сама определить свой путь... Белорусы лучше знают, что для них хорошо, не должно быть влияния извне... мы должны об этом позаботиться», а ЕС должен делать то, что всегда делает, - усиливать поддержку в рамках программ, в частности Восточного партнерства, и надеяться, чтобы ситуация была разрешена мирно и путем диалога.

Канцлер назвала «гипотетическим» вопрос о возможном вмешательстве России, добавив, что Берлин находится в диалоге с Москвой, чтобы не допустить такого. При этом во время телефонного разговора Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным и глав МИД Хайко Мааса и Сергея Лаврова российская сторона напомнила, что она связана с Беларусью «тесными соглашениями».

«Мы дали очень ясно понять, что военное вмешательство сильно осложнило бы ситуацию», - сказала Меркель, подчеркнув, что действия белорусской оппозиции направлены не против России, а «против практики президента Лукашенко».

Меркель также сообщила, что пыталась позвонить Лукашенко и сожалеет, что эта инициатива не нашла отклика: он отклонил предложение.

Лидеры ЕС подтвердили решение глав МИД Евросоюза о начале точечных санкций не против народа страны, а против ответственных за фальсификации и насилие.

По словам Меркель, всех европейцев поразило мужество людей в Беларуси, европейцы стоят на стороне мирных демонстрантов.

Канцлер заявила, что находится в тесном контакте со многими европейскими лидерами и особенно поблагодарила Литву, которая предоставила убежище оппозиционному кандидату Светлане Тихановской и оказывает большую поддержку гражданскому обществу, а также Польшу.



