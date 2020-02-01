Евросоюз открыл в Лондоне дипломатическое представительство

01 февраля 2020 г. 20:15
Источник: Левый берег
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После выхода Британии Европейский Союз открыл в Лондоне свое дипломатическое представительство. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Представительство начало работу 1 февраля. Делегацию возглавил посол в Британии, португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда.

"Дипмиссия находится в помещении бывшего представительства Европейской комиссии в Лондоне. Кроме стандартных дипломатических функций делегация Евросоюза будет "играть ключевую роль" в отслеживании выполнения соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, ей предстоит стоять на страже прав граждан стран ЕС в Соединенном Королевстве", - говорится в документе.

"Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного судопроизводства, внешней политики, безопасности и обороны", - указано в заявлении Борреля.

Ранее сообщалось, что европейская дипмиссия в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию.

Напомним, 31 января Великобритания покинула Евросоюз после 47 лет пребывания в объединении. С момента референдума, в рамках которого большинство жителей королевства одобрили выход из ЕС, прошло более трех с половиной лет.

 

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