Евросоюз продлил санкции против России до августа 2018 года

Совет Европейского Союза продлил санкции против России до 31 июля 2018 года.

Об этом говорится в решении Совета ЕС.

"21 декабря 2017 года Совет продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Изначально эти меры были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре того же года и направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года Европейский Совет согласился привязать продолжительность этих санкций к полному выполнению "минских договоренностей", что, как предполагалось, должно было произойти 31 декабря того же года.

Поскольку Минские договоренности не выполняются, Совет ЕС продлевает действие санкций каждые полгода.

Экономические санкции, продленные этим решением, включают ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных мажоритарных компаний и их дочерних обществ, а также трем крупным российским энергетическим компаниям и трем оборонным компаниям. Также ограничения касаются введения запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием, установления запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России и ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В дополнение к этим экономическим санкциям в ответ на кризис в Украине также действуют несколько мер ЕС, в том числе запрет на визы и замораживание активов против 150 физических лиц и 38 юридических лиц до 15 марта 2018 года.

Кроме того, ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя в настоящее время действуют до 23 июня 2018 года.