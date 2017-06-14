Евросоюз с 15 июня отменит плату за роуминг

Плату за роуминг на территории Европейского союза планируют отменить с 15 июня.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европарламента Антонио Таяни, президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и премьер-министра Мальты Джозефа Муската от имени Мальты, председательствующей в Совете ЕС, передает "Радио Свобода".

"Отныне граждане, путешествующие по Евросоюзу, будут иметь право звонить, писать смс и связываться через свои мобильные устройства по такой же цене, которую они платят дома. Более 10 лет наши институты упорно трудились, чтобы исправить эту рыночную ошибку", - говорится в заявлении.

Ранее Совет Европы утвердил законодательные изменения, которые позволили отменить плату за роуминг. Новые правила мобильной связи будут действовать на абонентов, которые живут в странах ЕС и путешествуют внутри Евросоюза "для работы и отдыха". Также после 15 июня планируют отменить плату за роуминг в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Решение не касается Украины, наше страна только собирается начать переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг.