Фельдман пригласил в Украину генсека конференции «Религии за мир»

06 июня 2017 г. 16:56
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Генеральный секретарь Всемирной конференции «Религии за мир» Уильям Вендли посетит Киев по приглашению народного депутата Украины, основателя Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии Александра Фельдмана.

Об этом сообщил Александр Фельдман после встречи с Уильямом Вендли в Нью-Йорке, где украинский политик находился с рабочей поездкой.

По словам Александра Фельдмана, обсуждение визита господина Вендли в Украину было одной из тем встречи. Общественные деятели обсудили проблемы межрелигиозных отношений, которые существуют в современном мире и пути построения мирного и толерантного межрелигиозного диалога.

«Работу господина Уильяма в построении толерантного и мирного общества трудно переоценить. Я убежден, что его приезд в нашу страну будет способствовать налаживанию межконфессионального диалога между представителями всех религий, которые сосуществуют в Украине», - заявил Александр Фельдман.

По словам народного депутата, предварительно согласовано, что господин Вендли посетит Украину в октябре - ноябре этого года.

Напомним, «Религии за мир» - крупнейшая международная религиозная пацифистская организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Имеет консультативный статус при ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Экономическом и социальном совете при ООН. Включает в себя наиболее влиятельных деятелей массовых религий из 92 стран мира.
Уильям Вендли является генеральным секретарем организации с 1994 года.

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