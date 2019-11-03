Финляндия выделит более полумиллиона евро на разминирование Донбасса

03 ноября 2019 г. 10:35
Источник: УНИАН
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Финляндия подтвердила финансирование Украины в размере 600 тысяч евро для гуманитарного разминирования в Станице Луганской. Об этом стало известно во время визита главы МИД Финляндии Пекко Гаависто на Донбасс, информирует пресс-центр МИД Финляндии.

Кроме этого, скандинавская страна выразила решительную поддержку Украине в поиске решения военного конфликта посредством Минских соглашений.

"Финляндия во многом участвует в развитии Украины, поддерживает повышения энергоэффективности и школьной реформы", - говорится в сообщении.  

В первой половине дня 2 ноября глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую. Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ.

 

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