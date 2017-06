Газпром опроверг выигрыш Украины по принципу "бери или плати"

Российский монополист Газпром опроверг заявление украинской стороны, что суд отменил норму "бери или плати" (take or pay) в контракте. На этом контрактном принципе основывалась бОльшая часть претензий Газпрома.

Об этом заявил зампред правления Газпрома Александр Медведев,передает Интерфакс.

"Один вопрос только затрону. Вот (украинская сторона утверждает – ред.) арбитражное решение отменило take or pay. Это не так. Не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", - заявил он.

Газпром также считает предварительное решение Стокгольмского арбитража по суду об условиях контракта на поставку газа с Нафтогазом Украины позитивным для себя

"Вы читали решение Стокгольмского арбитража, что вы так уверенно говорите о том, что оно не в нашу пользу? А я читал. В любом случае баланс по этому решению для Газпрома положительный. Даже на предварительном этапе. Объем этого баланса будет определен по итогам окончательного решения арбитража", - заявил он журналистам.

Напомним, что на прошлой неделе Нафтогаз Украины сообщил об отмене ряда требований Газпрома Стокгольмским арбитражем. В частности, глава украинского госхолдинга Андрей Коболев сообщил об отмене правила "бери или плати".

Напомним, что Газпром заявлял, что в рамках разбирательств в Стокгольмском суде, которые проходят после взаимных исков со стороны РФ и компании Нафтогаз Украины, хочет включить в общую сумму требований задолженность за газ, поставленный на оккупированные территории Донбасса.

Нафтогаз отреагировал на эти заявления и заявил, что не покупает топливо с ноября 2015 года. До этого компания импортировала газ исключительно через пункты входа в ГТС на подконтрольной территории Украине.