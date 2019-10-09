 

ГБР объявило в розыск экс-нардепа Жеваго

09 октября 2019 г. 14:40
Источник: РБК-Украина
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Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Об этом заявил руководитель ГБР Роман Труба на брифинге.

Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

"Принимаются меры для объявления его уже в межгосударственный розыск",- сказал Труба.

Отметим, в прошлом месяце следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении Жеваго. Кроме того, 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.

Напомним, проверка Фонда гарантирования вкладов физических лиц обнаружила выведение группой должностных лиц банка "Финансы и Кредит" денежных средств путем предоставления заведомо безнадежных кредитов на сумму почти 5 млрд грн.

Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.

 

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