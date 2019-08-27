ГБР опечатало центр управления системой голосования в Раде

Государственное бюро расследований опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде.
Об этом свидетельствует документ ГБР, оказавшийся в распоряжении РБК-Украина.
Так, в ГБР просят Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ каких-либо лиц к центру управления.
"В связи с возникновением обстоятельств, которые усложняют дальнейшее проведение следственного действия и с целью сохранения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства,.. принято решение о временном опечатывании вышеуказанного помещения", - говорится в тексте документа.
"Прошу обеспечить круглосуточную охрану и исключить доступ любых лиц в помещение центра управления системой "Рада" в административном здании Верховной рады", - отмечается в нем.