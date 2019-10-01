 

ГБР открыло уголовное производство в отношении Луценко

01 октября 2019 г. 18:30
Источник: Украинская правда
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Об этом рассказала спикер ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Украинской правде".

"Зарегистрировано производство по заявлению действующего народного депутата относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом" – сообщила она.

Спикер ГБР добавила, что не может назвать имя заявителя.

О процедуре реагирования на подобные обращения в ГБР Иванова объяснила, что когда в бюро поступает заявление о преступлении, в порядке 214 статьи УПК у ГБР есть 24 часа, чтобы внести сведения в Единый реестр, если там есть небольшой фактаж, дающий основания зарегистрировать производство и в рамках него уже начать проверять фактаж, изложенный в заявлении.

 

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