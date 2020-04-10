ГБР проводит обыск у экс-нардепа Татьяны Черновол

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время "Революции Достоинства".

Об этом в Facebook-сообщила сама Татьяна Черновол и действующий депутат Николай Княжицкий ("Европейская солидарность").

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана... Антимайдан в действии", - написала экс-депутат..

Также Татьяна Черновол обнародовала постановление Печерского райсуда Киева о следственных действиях у нее.

В нем говорится о том, что Черновол вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова (1948 г.р.) на Липской, 10, куда 18 февраля 2014 года ворвались протестующие и спровоцировали пожар.

Напомним, по данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии регионов" в центре Киева погиб инженер Владимир Захаров.

Татьяна Черновол была активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го – начале 2014 годов. Ей приписывают проникновения в автомобиль СБУ с прослушкой и причастность к захвату здания столичных властей. В декабре 2013 года ее предупреждали о возможном аресте.

25 декабря 2013 года на Черновол было совершено покушение на трассе под Киевом: у села Гора черный "Porsche Cayenne протаранил ее "Chevrolet Aveo", а затем молодчики избили ее до потери сознания и оставили в кювете.