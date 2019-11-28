ГБР расследует потерю материалов по делам Майдана

28 ноября 2019 г. 8:48
Источник: Левый берег
36 просмотров

Государственное бюро расследований расследует исчезновение части материалов одного из дел по событиям Революции Достоинства. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба.

"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - рассказал он.

Труба также отметил, что 27 ноября назначит руководителя подразделения, который будет расследовать исчезновение материалов.

"Относительно дел Майдана — я понимаю чувствительность этого вопроса. Прошло шесть лет. И я хотел бы, чтобы результат работы следователей, которые их расследовали, — обвинительные акты — были направлены в суд. Не в ГБР, а в суд. Прошел большой промежуток времени, в течение которого нужно было принять те или иные решения", — добавил глава ГБР.

Он также заверил, что "после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка".

"Неделю назад я создал структурное подразделение, и следователи готовы продолжить расследование. Новая команда, новый анализ уголовных производств ... У меня нет шести лет. И я не хочу, чтобы еще шесть лет мы расследовали эти производства. Я хотел бы сформировать перечень вопросов, которые возникают у экспертов, общества к результатам расследования. И дать на них ответ", — заявил Труба.

 

Видео: 

Роман Труба: прослушка, 13 кримінальних проваджень Петра Порошенка, «плівки Вовка» та відставка

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.