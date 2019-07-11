ГБР вызывает Петра Порошенко на допрос 17 июля

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР, перередает "Интерфакс-Украина".

Порошенко вызывают на допрос 17 июля, но неизвестно в рамках какого именно из уголовных производств.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе.

Напомним, ГБР сейчас расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

Замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений Порошенко" и введения военного положения.