Геннадий Москаль подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА

23 апреля 2019 г. 11:27
Источник: УНИАН
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Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.

О его решении сообщила пресс-служба ОГА. В своем заявлении губернатор просит прекратить срок его отпуска и освободить от нынешней должности.

"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", – написал Москаль.

 

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