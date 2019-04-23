Геннадий Москаль подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.

О его решении сообщила пресс-служба ОГА. В своем заявлении губернатор просит прекратить срок его отпуска и освободить от нынешней должности.

"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", – написал Москаль.