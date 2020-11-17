Геннадий Труханов официально победил на выборах мэра Одессы

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов снова победил на выборах городского головы. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные теризбиркома.

"Труханова поддержал 93921 одессит, его оппонента Николая Скорика — 72974 избирателей. Разрыв между ними составил 20947 голосов, Труханов набрал 54,28% голосов", - говорится в сообщении.

Всего в голосовании приняли участие 173010 горожан. 6115 бюллетеней были испорчены и признаны недействительными.

Геннадия Труханова впервые избрали мэром Одессы в 2014 году. За год на очередных местных выборах его во второй раз избрали главой города. В этом году в первом туре местных выборов за Труханова проголосовали 37,54% избирателей, а 15 ноября во втором туре он в третий раз избран главой Одессы.