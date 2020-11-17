Геннадий Труханов официально победил на выборах мэра Одессы

17 ноября 2020 г. 17:07
Источник: 112.ua
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Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов снова победил на выборах городского головы. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные теризбиркома.

"Труханова поддержал 93921 одессит, его оппонента Николая Скорика — 72974 избирателей. Разрыв между ними составил 20947 голосов, Труханов набрал 54,28% голосов", - говорится в сообщении.

Всего в голосовании приняли участие 173010 горожан. 6115 бюллетеней были испорчены и признаны недействительными.

Геннадия Труханова впервые избрали мэром Одессы в 2014 году. За год на очередных местных выборах его во второй раз избрали главой города. В этом году в первом туре местных выборов за Труханова проголосовали 37,54% избирателей, а 15 ноября во втором туре он в третий раз избран главой Одессы.

 

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