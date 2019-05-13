Генпрокуратура начала расследование против Порошенко

13 мая 2019 г. 10:10
Источник: Корреспондент.net
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Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по возможному вмешательству президента Украины Петра Порошенко на судей по делу ПриватБанка.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что по результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в ЕРДР и начала расследование возможного вмешательства в деятельность судей по делу ПриватБанка.

В частности, речь идет о признаках уголовного преступления по статье "Вмешательство в деятельность судебных органов".

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной.

Следующее заседание по данному делу назначено на 4 июня.

 

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