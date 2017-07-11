Генпрокурор не пришел на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности

11 июля 2017 г. 13:25
Источник: УНИАН
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит перенести вопрос о рассмотрении представлений на снятие неприкосновенности с депутатов на 16:00.

Об этом депутатам в сессионном зале сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он отметил, что в 12:15 к Аппарату парламента поступила телефонограмма от Луценко, в которой он отмечает, что в связи с пребыванием в служебной командировке просит перенести рассмотрение этого вопроса на 16:00.

Эта информация вызвала возмущение ряда депутатов. В частности, депутаты от фракции Радикальной партии, на коллегу которых Андрея Лозового также есть представление, обступили трибуну парламента.

Генеральный прокурор Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Однако Регламентный комитет признал умотивованими и обоснованными лишь представление на Розенблата.

12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.

Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шестерых представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.
 

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