Геращенко: "Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма"

03 августа 2020 г. 15:03
Источник: РБК-Украина
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что еще не создали прибор, который бы заранее информировал о том, что у людей в головах. Например, сейчас в центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка.

Геращенко обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию.

"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - заявил он.

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