Геращенко: "Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что еще не создали прибор, который бы заранее информировал о том, что у людей в головах. Например, сейчас в центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка.

Геращенко обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию.

"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - заявил он.