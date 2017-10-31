Геращенко назвал две версии убийства Окуевой

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что следствие рассматривает две версии убийства Амины Окуевой.

Об это он сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".

По словам Геращенко, сейчас полиция и Служба безопасности устанавливают возможных причастных лиц.

"Пока существует две версии - действия российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, а также месть Адаму Осмаеву за Кадырова", - сказал он, добавив, что сам Осмаев сейчас находится под охраной.

Геращенко также отметил, что преступников, вероятно, было двое.

"Судя по всему, террористов было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который сидел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории РФ. В июне этого года из России приехал один киллер, который пытался застрелить Адама и Амину, однако его задержали и самого ранили, он находится в СИЗО. Его ждет суд и пожизненное заключение. Что касается этих подонков, то я уверен, что их мы тоже найдем, задержим, и они тоже будут всю свою жизнь сидеть в тюрьме", - заявил Геращенко.

Напомним, в понедельник, 30 октября, около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Женщина получила смертельные ранения в голову, а мужчина был ранен в ногу.