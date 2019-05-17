Глава Администрации Президента Райнин подал в отставку - СМИ

17 мая 2019 г. 19:20
Источник: Корреспондент.net
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Глава Администрации Президента Игорь Райнин подал в отставку.

Об этом пишут в пятницу, 17 мая, Українські Новини со ссылкой на источник в АП.

"Глава Администрации тоже написал заявление (об отставке)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, указ о его увольнении, как и других чиновников Администрации, которые подали в отставку, будет обнародован 19 мая.

Отметим, Райнин возглавляет АП с августа 2016 года.

Ранее из Администрации президента уволились три заместителя главы.

11 мая президент Петр Порошенко уволил замглавы АП Алексея Филатова, а накануне удовлетворил заявление об отставке Константина Елисеева.

Также, по данным СМИ, в отставку подал Виталий Ковальчук.

По информации издания, все указы об увольнениях обнародуют 19 мая.

 

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