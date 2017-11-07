Глава Гослесагентства Юшкевич подала в отставку

Глава государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич приняла решение уйти с занимаемой должности.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Приняла для себя решение и подала заявление на увольнение. Период работы в лесной отрасли был непростым, но очень интересным. Многие вещи удались. Многое еще не реализовалось. Да, в лесном хозяйстве существуют злоупотребления, но в большинстве в отрасли работают открытые и искренние люди", - написала она.

Юшкевич не сообщила о причинах своего ухода.

Напомним, в декабре 2015 года Юшкевич была назначена первым заместителем главы Гослесагентства, а с июня 2016 года – временно исполняла обязанности главы ведомства.