Глава Гослесагентства Юшкевич подала в отставку

07 ноября 2017 г. 14:05
Источник: УНИАН
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Глава государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич приняла решение уйти с занимаемой должности.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Приняла для себя решение и подала заявление на увольнение. Период работы в лесной отрасли был непростым, но очень интересным. Многие вещи удались. Многое еще не реализовалось. Да, в лесном хозяйстве существуют злоупотребления, но в большинстве в отрасли работают открытые и искренние люди", - написала она.

Юшкевич не сообщила о причинах своего ухода.

Напомним, в декабре 2015 года Юшкевич была назначена первым заместителем главы Гослесагентства, а с июня 2016 года – временно исполняла обязанности главы ведомства.

 

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