Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ГСА.

"Написал заявление об отставке по собственному желанию", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшие дни Высший совет правосудия должен рассмотреть заявление.

Напомним, 17 июля в Окружном административном суде провели обыски. Также СМИ сообщали, что главе суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку сообщили о подозрении в захвате власти.

По версии следствия, фактически указанная преступная организация якобы принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-элит. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

В начале августа стало известно, что Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.