Глава ХОГА и посол ЕС в Украине договорились о помощи ЕС в создании нового онкоцентра в Харькове

Таких договоренностей удалось достичь во время встречи председателя ХОГА с Послом Евросоюза в Украине 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В ходе встречи Юлия Светличная остановилась на тех изменениях, которые произошли в области с момента последнего визита господина посла в декабре 2016 года.

Среди наиболее весомых достижений - открытие крупнейшего и наиболее системного в Украине ЦПАУ и строительство с нуля (впервые за 12 лет) школы в области, ремонты большого количества объектов инфраструктуры, а также масштабные ремонты дорог.

Также среди приоритетов глава ХОГА определила развитие медицинской сферы - внедрение реформы сельской медицины и улучшение материально-технического состояния медицинских учреждений области.

«Это то направление, поддержка которого со стороны наших международных партнеров для нас очень важна, - отметила Юлия Светличная. - Мы приняли решение и будем строить новый онкологический комплекс, который будет сверхсовременным - с созданием качественных условий для врачей и пациентов. Этот центр должен отвечать всем европейским стандартам», - сказала руководитель области.

По словам Хьюга Мингарелли, ЕС готов поддержать проект по строительству онкоцентра в Харькове, в частности используя программы Европейского инвестиционного банка.

«В сфере здравоохранения мы работаем, чтобы повысить качество предоставления услуг. Готовы использовать ресурсы ЕИБ, чтобы помочь вам. Если не будет такой возможности, может, найдем другой способ вам помочь в этом», - заверил посол ЕС.

В частности, помощь европейских партнеров будет касаться поставки оборудования для нового онкологического комплекса.