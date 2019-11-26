Светличная против Кучера. Новый губернатор ответил на обвинения

Около полусотни представителей харьковского бизнеса встретились с председателем ХОГА Алексеем Кучером. Глава облгосадминистрации собрал крупнейших налогоплательщиков и сообщил, что будет создан Департамент по развитию и содействию бизнесу и внедрена должность бизнес-омбудсмена.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Ця зустріч є сигнальною, ми хочемо довести до бізнесу, що ми відкриті для діалогу, ми хочемо і будемо налагоджувати діалог між бізнесом та владою, для нас це вкрай важливо.

Бизнесменам имели возможность рассказать о существующих проблемах в отношениях с властью и контролирующими органами, руководители которых, к примеру, налоговой, таможни, Госпродпотребслужбы и Гоструда также присутствовали на встрече.

Сергей Даниелян, директор Аптечной сети 911

Наприклад, з боку облдержадміністрації при попередниках дуже непрозоро розприділялися бюджети з інсуліну. Компенсації і договори заключаються виключно з одним підприємством, вони непрозорі, вони заключаються в односторонньому порядку. Ніякої конкуренції в цьому немає.

Ольга Демидчук, финансовый директор "NOVAGRO"

Це відсутність дороги село Покрівка, село - нема, зовсім нема дороги. Немає можливості швидко довезти м'ясо до харків'ян.

О предшественниках вспомнили и после встречи. Накануне бывшая руководительница Юлия Светличная на своей странице в Фейсбук опубликовала сообщение с определенными обвинениями в сторону нового председателя ХОГА.

Розглянули і Програму соціально-економічного розвитку на 2020 рік. Виявилась дивна річ - діюча облдержадміністрація повністю ігнорує ініціативи діючого Президента.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Ви ж знаєте, скільки я тут працюю, і необхідно було задати питання пані Світличній, хто формував цей проект бюджету, зокрема і соціальний розвиток. Задайте це питання, нехай відповість. А якщо у нас є механізми для того, щоб відкоригувати. Я, зараз в нас пройшло вже два тижні, це третій тиждень, як я призначений, і окрім цих загальних фраз я б все- таки хотів почути конкретно, що не відповідає політиці президента.

Кроме того, Светличная в своей заметке вспомнила и об областном бюджете на 2020 год, который полноценно будет рассматриваться только в феврале следующего года.

Впрочем, по мнению экс-руководительницы ХОГА, проблемы уже очевидны, бюджет будет слабее, чем в предыдущем году, написала Светличная.

И Кучер посоветовал не спешить с выводами.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Вона не може попередньо бачити, тому що зараз той бюджет, який був прийнятий - він же ж, ще його ніхто не бачив. Як бюджет був прийнятий, але цифри ми ці не бачили. Давайте ми будемо щось коментувати, коли ми побачимо цифри

Подобные встречи с бизнесом, подчеркнул губернатор, будут проходить отныне регулярно.