 

Глава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях с Россией

14 сентября 2019 г. 10:12
Источник: Левый берег
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В отношениях Украины и России наблюдается "определенное потепление".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И [президент Украины Владимир] Зеленский пытается это использовать", - цитирует главу МИД Радио Свобода.

Он добавил, что Зеленский "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

Ранее Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время.

 

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