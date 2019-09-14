Глава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях с Россией

В отношениях Украины и России наблюдается "определенное потепление".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И [президент Украины Владимир] Зеленский пытается это использовать", - цитирует главу МИД Радио Свобода.

Он добавил, что Зеленский "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

Ранее Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время.