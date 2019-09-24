Глава Нацполиции Украины Князев подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку.

Об этом Сергей Князев сообщил сегодня, 24 сентября, во время брифинга, рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«2,5 года я только этим и занимался: реформы, спокойствие на улицах и непримиримая борьба с преступностью. Председатель Нацполиции - это не политическая должность и полиция не политический орган. И мы это показали на выборах 2019 года. Я очень люблю свою работу, и полностью отдал и отдаю себя ей. Это моя жизнь. Но я принял решение подать в отставку и передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности », - заявил Сергей Князев.

Также на брифинге глава ведомства отчитался о реформировании украинской полиции за последние 2,5 года.

Напомним, Сергей Князев возглавлял Нацполицию Украины с 8 февраля 2017 года.