Глава Офиса президента Богдан написал заявление об увольнении - СМИ

Глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на собственные источники. Как отмечается в опубликованном СМИ заявлении, Богдан просит уволить его с должности по собственному желанию.

В настоящее время УНИАН не удалось получить официального подтверждения этой информации в Офисе президента.

"По данным некоторых источников, после своего увольнения Богдан вступит в должность главы Высшего совета правосудия. При этом ранее в интервью каналу 1+1 Богдан предполагал, что может поменяться должностями с Сергеем Шефиром - стать первым помощником Зеленского", - пишет "24 канал ".

Как сообщалось, Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента Украины указом от 21 мая. Во время президентской предвыборной компании Богдан был советником Зеленского по юридическим вопросам.

