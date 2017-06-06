Глава посольства США в КНР подал в отставку из-за несогласия с Трампом

Временно поверенный карьерный дипломат посольства США в Китае Девид Ренк подал в отставку на фоне предположений, что он выступает против климатической политики президента Дональда Трампа.

В Госдепе США Ренк работает 27 лет и был назначен на работу в посольство в Пекине в январе прошлого года, сообщает агентство AFP.

"Господин Ренк принял собственное решение. Мы ценим его годы преданной службы в Государственном департаменте", - сказала пресс-секретарь посольства США Мэри Бет Полли.

Пресс-секретарь также отказалась комментировать, когда в Китай прибудет новый посол США.

Как отмечается, Трамп выбрал в качестве нового посла в Китае бывшего губернатора штата Айова Терри Бранстада, однако он пока не прибыл в страну.

Напомним, что в январе МИД КНР заявил, что Китай не добивается мирового лидерства, но может быть вынужден взять на себя эту роль в случае необходимости. Это стало ответом на заявление Трампа о том, что для него "Америка - главное".