Глава СБУ Василий Грицак стал Героем Украины

09 мая 2019 г. 20:19
Источник: Левый берег
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Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Героя Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Василию Грицаку - главе Службы безопасности Украины" - сказано в документе.

Звание присвоено "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также сегодня Порошенко подписал еще два указа о присвоении звания "Герой Украины" посмертно - полковнику Андрею Соколенко и общественному деятелю, волонтеру Дмитрию Гончаренко.

 

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