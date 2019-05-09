Глава СБУ Василий Грицак стал Героем Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Героя Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Василию Грицаку - главе Службы безопасности Украины" - сказано в документе.

Звание присвоено "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также сегодня Порошенко подписал еще два указа о присвоении звания "Герой Украины" посмертно - полковнику Андрею Соколенко и общественному деятелю, волонтеру Дмитрию Гончаренко.