Глава Верховного суда выступила против его перезагрузки

Глава Верховного суда Валентина Данишевская выступила против перезагрузки суда.

Об этом она заявила во время рассмотрения президентского законопроекта судреформы в Верховной раде.

По ее словам, перезагрузка работы Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. 19,5 тысяч заключенных ждут на судебное решение. 4 миллиона украинцев ежегодно обращаются в суды. 2 тысяч судей не хватает в судебной системе. Перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, сокращение без предоставления возможности судьи подготовиться надлежащим образом крайне уничтожат независимость судсистемы", - заявила Данишевская.