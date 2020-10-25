Глава Верховной Рады Разумков уверен, что будет второй тур местных выборов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сомневается, что второй тур проходящих в воскресенье в Украине местных выборов обязательно состоится.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в воскресенье в Киеве.

"Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", - отметил Разумков.

"Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", - добавил он.

Также Разумков сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван.

При этом спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, проект постановления №4234 о внесении изменений в постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году, который предлагал не назначать и не проводить в период действия карантина повторное голосование, был отозван 22 октября.

Ранее, 21 октября, нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко сообщила, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.