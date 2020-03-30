Глава Запорожского облсовета ушел в самоизоляцию - есть подозрение на коронавирус

30 марта 2020 г. 12:30
Источник: Укринформ
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Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак остался на самоизоляции после общения с больным коронавирусом депутатом. Быстрый тест показал положительный результат. Об этом сообщили в областном совете.

Известно, что Григорий Самардак общался с депутатом облсовета Геннадием Фуксом, у которого на днях диагностировали коронавирус после возвращения из Израиля. Председателя областного совета проверили с помощью быстрого теста, который показал положительный результат. Симптомов болезни у него пока нет. До того времени, пока не будут получены результаты исследования методом ПЦР, Самардак должен оставаться в самоизоляции.

 

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