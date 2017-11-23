Главарь "ЛНР" Плотницкий покинул оккупированный Луганск - СМИ

23 ноября 2017 г. 12:14
Источник: УНИАН
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Автомобильный кортеж, в котором находятся главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, "руководитель" его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории оккупированного Луганска.

"Правительственные" здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности" соседней "ДНР", передает "Новая газета

Напомним, накануне отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение. Вечером во вторник в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донцека.

Впоследствии "МГБ ДНР" официально признало, что проводит совместную спецоперацию с "силовиками ЛНР". Отметим, что Москва пока официально не комментирует происходящее в оккупированном Луганске.

 

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