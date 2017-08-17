Хомутынник прокомментировал уголовное дело против него

17 августа 2017 г. 16:49
Источник: Левый берег
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Глава депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник прокомментировал расследование Генеральной прокуратуры о возможном уклонении от уплаты налогов, сообщает сайт партии.

«На протяжении 20-ти лет я декларировал свои доходы и платил налоги, поэтому мне нечего бояться и я уверен в своей правоте. Главное, чтобы в действиях правоохранительных органов не было политического подтекста, а уголовное производство в отношении меня не использовали как рычаг влияния на депутатскую группу в парламенте для голосования за провластные реформы», – сообщил Виталий Хомутынник.

Напомним, ранее информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы Печерского районного суда Киева сообщили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.

Кроме того, суд предоставил доступ Генпрокуратуре к декларациям Виталия Хомутынника за 2015 и 2016 годы.

Согласно материалам ходатайства, народный депутат задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс долларов и 850 тыс евро наличных средств.

Кроме того, он задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества

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