Главой Харьковского областного совета избран Артур Товмасян

11 декабря 2020 г. 13:05
Автор: Лариса Говина
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Депутаты проголосовали за председателя областного совета. Был выдвинут только один кандидат - это Артур Товмасян от фракции "Слуга Народа". В своем выступлении Товмасян отметил, что депутаты нового созыва имеют шанс сделать работу областного совета более эффективной и активно развивать регион. Приоритетом в ближайшее время, сказал он, должно быть развитие медицины в условиях пандемии коронавируса, разработка программ для поддержки предпринимателей, решение проблем экологии на Харьковщине.

Участие в голосовании приняли 90 депутатов. "За" проголосовало 70 депутатов. 

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