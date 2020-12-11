Главой Харьковского областного совета избран Артур Товмасян

Депутаты проголосовали за председателя областного совета. Был выдвинут только один кандидат - это Артур Товмасян от фракции "Слуга Народа". В своем выступлении Товмасян отметил, что депутаты нового созыва имеют шанс сделать работу областного совета более эффективной и активно развивать регион. Приоритетом в ближайшее время, сказал он, должно быть развитие медицины в условиях пандемии коронавируса, разработка программ для поддержки предпринимателей, решение проблем экологии на Харьковщине.

Участие в голосовании приняли 90 депутатов. "За" проголосовало 70 депутатов.