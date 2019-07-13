 

Главу Одесской ОГА выберут путем конкурса - Зеленский

13 июля 2019 г. 16:05
Источник: УНИАН
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал конкурс по отбору кандидатов на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Об этом Зеленский сказал сегодня во время совещания в Одесском морском порту.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда будет назначен председатель ОГА, глава государства ответил, что «не сегодня».

«Мы решили отложить назначение в связи с вопросами, возникшими по кандидатуре Андрейчикова», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что хорошо знает Андрея Андрейчикова, которого ранее планировали назначить руководителем Одесской области. В то же время, как отметил президент, об этой кандидатуре поступает большой объем отрицательной информация.

«Мы решили не рисковать Одесской областью», - сказал Зеленский. Он добавил, что в Одесском регионе пойду по пути Львовской области – выберут достойного руководителя из нескольких кандидатур.

Отметим, 26 июня люди пикетировали Одесскую обладминистрацию, протестуя против назначения Андрейчикова главой ОГА. 7 июля в Одессе президент заявил, что новый глава Одесской ОГА будет назначен через неделю.

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