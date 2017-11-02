Главу управления Госавиаслужбы поймали на взятке

В Киеве правоохранители разоблачили на взятке главу одного из управлений Государственной авиационной службы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке.

"В четверг, 2 ноября 2017 года, следователи прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками Главного управления КЗЭ СБ Украины разоблачили руководителя одного из управлений Госавиаслужбы, который требовал 7 тыс. долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

За эту сумму чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.

Руководитель управления был задержан после получения второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов.

Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получение им 1 тыс. долларов взятки.

В настоящее время проводятся обыски в помещении Госавиаслужбы, а также по месту жительства фигуранта.

Напомним, в сентябре Национальное антикоррупционное бюро п