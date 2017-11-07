Голосование за отставку Авакова: Кто из нардепов хотел лишить министра должности

Во вторник, 7 ноября, Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Вместе с тем, снять Авакова с должности министра хотел 31 парламентарий, говорится на сайте Раде.

За отставку главы МВД проголосовали восемь нардепов из фракции Блок Петра Порошенко. Среди них нардепы Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Ольга Червакова, Андрей Немировский, Светлана Залищук, Наталья Новак, Вадим Кривохатько и Сергей Каплин.

Также отставку Авакова поддержали 13 внефракционных депутатов, среди которых Оксана Сыроид, Виктор Чумак и Владимир Парасюк.

Девять парламентариев от Самопомочи также хотели, чтобы министр лишился должности. Среди них Виктория Войцицкая, Олег Березюк и Егор Соболев.

За отставку Авакова также проголосовал нардеп от Батькивщины Игорь Луценко.

Представители других фракций проголосовали против данного постановления либо воздержались от голосования.