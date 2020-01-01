Гончарук анонсировал ряд проектов в 2020 году

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале "большой стройки" в Украине с весны 2020 года. Об этом он написал в статье на ЭП.

"С 1 января заработает е-Малятко - сервис государственных услуг для новорожденных. В конце января полноценно запустим портал государственных услуг "Дія", который позволит хранить официальные документы "в смартфоне", - пишет премьер.

С 1 апреля заработает второй этап медицинской реформы, которая охватит не только "первичку", но также специализированную помощь, реабилитацию, паллиативную помощь и программу Доступные лекарства (на которую заложили 3,3 млрд грн ). "Деньги, наконец, "пойдут за пациентом", - отметил Гончарук.

По его словам, в этом году сдадут в эксплуатацию 100 садов, 100 школ, 100 стадионов, а также 25 центров экстренной помощи. "А за пять лет - (планируем - ред.) капитально отремонтировать 24 тыс. км национальных дорог, модернизировать 15 аэропортов и 5 портов", - говорит Гончарук.

В феврале премьер анонсировал старт программы кредитования для малого и микробизнеса для обеспечения бизнеса доступными ресурсами "Возвращайся и оставайся" - кредиты под 5%, 7% и 9% годовых на открытие собственного дела.

По словам премьера, рейдерство "уже отступает, но в следующем году мы окончательно преодолеем его как явление".

"Заблокируем "черных регистраторов", устраним слабые места в реестрах и законодательстве и переведем все основные данные и операции в электронную форму, усилив защиту данных и транзакций". В новом году продолжит набирать обороты цифровизация и вытеснения бюрократии коррупции", - пишет Гончарук.

Также он заявил о планах правительства выйти в течение ближайших лет "на реальный прожиточный минимум в 4200 грн". "Но для этого нужно запустить и вывести из тени экономику, а также сделать систему социальной защиты более эффективной. Начнем с отвязки от прожиточного немало финансовых показателей", - добавил Гончарук.

При этом глава правительства заявил, что хотел бы, чтобы две вещи "были лучше, чем есть" - бюджет 2019 года и закон о земле.

Среди "существенных достижений" нового правительства, среди прочего, Гончарук назвал новую программу сотрудничества с МВФ и контракт о транзите газа с Россией на 5 лет.

Ранее в Фейсбук Гончарук рассказал обо всех "достижениях" правительства.