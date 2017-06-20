"Гонка неуместна": в Кремле прокомментировали встречу Порошенко с Трампом раньше Путина

В Кремле заявили, что переговоры глав Украины и США касаются двухсторонних отношений и «это суверенное дело двух стран».

В Кремле в связи с встречей президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным заявили, что «гонка неуместна».

По словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, в Кремле надеются, что Белый дом даст «сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей».

«Мы считаем, что здесь неуместно устраивать какие-то гонки», - отметил пресс-секретарь.

Песков отметил, что информация «с реальным положением дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне могут ознакомиться со всеми нюансами и со всеми обязательствам, и которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями».

«Вряд ли здесь какие-то гонки уместны», - добавил он.

Он подчеркнул, что переговоры глав Украины и США касаются двухсторонних отношений и «это суверенное дело двух стран».

«Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей», - сказал Песков.

При этом он добавил, что Москва не готовит требования для Вашингтона для нормализации двухсторонних отношений, обсуждение проблем идет в «рутинном порядке», и стороны доводят друг для друга «темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями».

«Круг этих тем известен, но пока констатировать начало конструктивного обсуждения мы не можем», - сказал пресс-секретарь Путина.

20 июня в предварительном распорядке дня президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа встреча с президентом Украины Петром Порошенко намечена на 11.00 по местному времени (18.00 по Киеву).

Порошенко заявил, что у Украины есть мощная двухпартийная поддержка в США, а во время встречи с Дональдом Трампом ему удастся "вооружить информацией" всех. Об этом сообщает его пресс-служба, отмечая, что во время рабочего визита в США президент проведет ряд встреч и переговоров.

«Очень важно, что моя встреча как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина», - отметил Порошенко и добавил, что это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией и никому не осталось ни шанса на несправедливость».

Россия, требуя выполнения Минских соглашений от Украины, продолжает поставлять на оккупированный Донбасс оружие, военную технику, а также личный состав для ведения боевых действий с Вооруженными силами Украины. Кроме этого, Кремль настаивает на выборах таким образом, чтобы не допустить украинские политические силы в регион и фактически легализировать пророссийских боевиков.

Таким образом, Россия делает все, чтобы сохранить свое присутствие на оккупированном Донбассе, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ЛДНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в 2014 году была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму.