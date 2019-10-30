Город в Киевской области переименовали

30 октября 2019 г. 13:45
Источник: РБК-Украина

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2175 "О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области".

Предусматривается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.

Переименование поддержали 267 парламентариев.

Напомним, в мае 2018 года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал Верховной раде 8 созыва поддержать представление Киевского областного совета о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

 

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