Госаудитслужба нашла нарушений на 500 млн при организации "Евровидения"

Государственная аудиторская служба Украины установила, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины допустила нарушения почти на 500 млн гривен при организации "Евровидения-2017".

"Установлены факты незаконных расходов и недополучения ПАО "НОТУ" средств на общую сумму 8,6 млн грн, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен", - сообщается на сайте службы.

Госаудитслужба выявила, что победители тендера, например, не имели возможности выполнить заказ и нанимали субподрядчиков, которые делали работы за меньшую цену.

"Одно из предприятий осуществило закупку и аренду металлодетекторов на сумму 1,2 млн грн только после победы в тендере, предоставив их в аренду на две недели ПАО "НОТУ" уже за 2,7 млн гривен", - сказано в сообщении.

Также Госаудитслужба отмечает, что половина из потраченных средств (250 млн грн из 522 млн грн) направлена зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно.

Нарушений на 2,1 млн гривен удалось не допустить благодаря ревизии.

Материалы переданы в правоохранительные органы.