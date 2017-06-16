Госпогранслужба не впустила в Украину 10 байкеров

16 июня 2017 г. 14:36
Источник: Левый Берег
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Госпогранслужба не впустила в Украину 10 иностранных граждан, которые направлялись на слет байкерского клуба Hells Angels.

"В ходе оформления пограничники не пропустили через границу 10 иностранцев, которые направили на слет байкерского клуба. Один из них, гражданин Марокко, не имел соответствующих документов для въезда в нашу страну, на другого иностранца - гражданина Германии сработала база данных Интерпола из-за проблем с документами. Остальные иностранцы были гражданами России. Все они прилетели в Украину тремя разными рейсами. Во время пограничного контроля, проведенного совместно с иностранными экспертами и представителями Укрбюро "Интерпол", данные граждане не подтвердили цели своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в съезде", - говорится в сообщении на сайте погранслужбы.

Напомним, 14 июня в Харьковской области украинские пограничники не пустили в Украину 9 российских участников и болельщиков чемпионата по боксу, которые нарушили порядок въезда в оккупированный Крым.

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