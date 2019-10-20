 

Госстат переподчинили министру Кабмина

20 октября 2019 г. 20:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Правительство Украины на заседании в воскресенье приняло решение о том, что Государственная служба статистики (Госстат) отныне будет входить в сферу ответственности министра Кабинета министров.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная Служба Статистики будет направляться мной и командой секретариата", - написал сегодня на своей странице в соцсети Фейсбук министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По словам министра, это решение имеет смысл исходя из того, что одной из его задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти: "Мы это собираемся делать, в том числе на базе Госстата".

"Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата. Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности", - сообщил Дубилет.

 

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