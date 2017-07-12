ГПУ инициирует экспертизу на наличие убытков от действий Добкина

12 июля 2017 г. 17:42
Источник: РБК - Украина
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Генеральная прокуратура Украины инициирует экспертизу на наличие убытков от деятельности депутата Верховной Рады Михаила Добкина во время его пребывания на должности городского председателя Харькова.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время регламентного комитета парламента в среду, 12 июля.

"Сейчас Харьковский институт судебных экспертиз сделает вывод об убытках в этой ситуации. Пока мы говорим о приблизительной сумме, основываясь на нормативной, не кем-то придуманной, а существующей нормативной стоимости участков. Экспертиза и только экспертиза установит, сколько платежей от сборов недоплатили так называемые кооперативы , сколько стоила земля, которую забрали в собственность таким мошенническим способом и только тогда мы выведем собственно ущерб", - заявил Луценко.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает депутата Верховной Рады Михаила Добкина в земельных махинациях во времена его пребывания на должности мэра Харькова на сумму 2226 млн гривен.

Ранее Луценко сообщал, что в действиях Добкина усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова стоимостью более 220 млн гривен
 

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