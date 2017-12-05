ГПУ обнародовала аудиоперехват переговоров Саакашвили с Курченко

05 декабря 2017 г. 14:30
Источник: Новое Время

Во вторник, 5 декабря, Генеральная прокуратура Украины обнародовала аудиозапись телефонного разговора, который, как утверждается, состоялся между бывшим главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и предпринимателем Сергеем Курченко, связанным с преступной группой Януковича.

Согласно версии ГПУ, на ней политик обсуждает с беглым бизнесменом их сотрудничество, направленное на свержение действующей власти.

В частности, стороны договорились относительно человека, который должен был заняться координацией их действий.

Как заявили в Генпрокуратуре, речь идет о соратнике Саакашвили Северионе Донгадзе.

Напомним, что во вторник, 5 декабря, силовики пришли с обыском в киевскую квартиру Михеила Саакашвили.

В свою очередь сам бывший глава Одесской ОГА взобрался на крышу дома, отказываясь оттуда спускаться.

В итоге правоохранители все-таки задержали Саакашвили.

В ГПУ настаивают, что он брал у беглого бизнесмена Сергея Курченко деньги на акции, направленные на свержение власти.

Видео: 

Як Саакашвілі та Курченко телефоном налагоджували співпрацю. Відео ГПУ

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