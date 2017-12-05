ГПУ обнародовала аудиоперехват переговоров Саакашвили с Курченко

Во вторник, 5 декабря, Генеральная прокуратура Украины обнародовала аудиозапись телефонного разговора, который, как утверждается, состоялся между бывшим главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и предпринимателем Сергеем Курченко, связанным с преступной группой Януковича.
Согласно версии ГПУ, на ней политик обсуждает с беглым бизнесменом их сотрудничество, направленное на свержение действующей власти.
В частности, стороны договорились относительно человека, который должен был заняться координацией их действий.
Как заявили в Генпрокуратуре, речь идет о соратнике Саакашвили Северионе Донгадзе.
Напомним, что во вторник, 5 декабря, силовики пришли с обыском в киевскую квартиру Михеила Саакашвили.
В свою очередь сам бывший глава Одесской ОГА взобрался на крышу дома, отказываясь оттуда спускаться.
В итоге правоохранители все-таки задержали Саакашвили.
В ГПУ настаивают, что он брал у беглого бизнесмена Сергея Курченко деньги на акции, направленные на свержение власти.